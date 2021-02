YOUPIX lança 1º ‘Boost Creators’ do ano – foco em diversidade e 100% gratuito

A YOUPIX, em co-realizaçao com a Squid, abre as inscriçoes para o ‘Creators Boost Diversidade‘, programa de aceleraçao que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de criadores de conteúdo e a profissionalizaçao da indústria de conteúdo digital. Com oferecimento da Faber-Castell e do Magalu, o foco dessa ediçao é a diversidade. Serao 50 bolsas gratuitas para pessoas pretas, indígenas, transgêneres e com deficiência – influenciadores e aspirantes. As inscriçoes ficam abertas até 14 de fevereiro no endereço youpix.com.br/creatorsboost/. As aulas acontecerao via ZOOM, nos dias 01, 02, 08, 10 e 12 de março, e serao divididas entre workshops, entrevistas e mentorias personalizadas. “(…) em uma pesquisa inédita feita em 2020 sobre creators pretos, vimos que criadores brancos ganham em média 12% a mais que outros. Acreditamos que temos um papel fundamental para mudar esse cenário, capacitar pessoas e promover um mercado mais diverso e inclusivo“, diz Bia Granja, fundadora da YOUPIX.

publicidade publicidade