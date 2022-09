Disney lança música em homenagem a Zé Carioca – ‘Os Zés do Brasil’, ouça aqui

Em homenagem a Zé Carioca, que completa 80 anos em 2022, a Disney acaba de lançar ‘Os Zés do Brasil’. Composta e produzida por Leandro Lehart e cantada por Xande de Pilares, a música celebra os atributos do personagem, que sao também características do povo brasileiro. Após ser idealizado por Walt Disney em uma viagem ao Rio de Janeiro, Zé Carioca estreou oficialmente em 24 de agosto de 1942 na 1ª exibiçao mundial de “Alô Amigos”, realizada na cidade carioca. O filme apresenta Zé Carioca recebendo Pato Donald durante sua viagem ao Brasil e passeando com ele pela América Latina, apresentando as culturas locais. Ainda como parte das comemoraçoes dos 80 anos, a Disney deve lançar este ano coleçoes temáticas de produtos licenciados do Zé Carioca, conteúdos especiais, filtros e stickers para as redes sociais e novas histórias em quadrinhos.

