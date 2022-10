“Brasília – da utopia à Capital” | a modernidade de uma cidade em exposiçao

Nao fazem ideia do que é viver no exterior e receber um convite para estar presente na inauguraçao da exposiçao “Brasília – Da utopia à capital”. Apesar de já ter visto inúmeras reportagens sobre a construçao da capital e nunca ter ido lá, aceitei de imediato. De repente fui invadida por uma sensaçao de pertencimento quase como se tivesse nascido ali, bem no meio do Planalto Central. Entre fotos, quadros, relíquias, curiosidades, bilhetes e croquis dos grandes Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, entre outros, descobri mais uma vez como se constrói o sonho de um homem – Juscelino Kubitscheck. O Presidente que junto com sua grande equipe de amigos, artistas e trabalhadores construiu a “nova capital” do país que neste ano de 2022 comemora os seus 62 anos de fundaçao.

“Brasília – Da utopia à Capital”, no Museu dos Coches, chegou a Lisboa na hora certa. É mais um evento dedicado ao Bicentenário da Independência e a menos de 1 mês da realizaçao de uma das mais disputadas eleiçoes no Brasil, onde as atençoes estarao voltadas para Brasília – a capital do país. A cidade ícone da arquitetura moderna está ali representada com um acervo com mais de 300 obras de arte, documentos e em uma impressionante maquete no final da visita em comemoraçao aos seus 35 anos como Patrimônio Cultural da Humanidade.

Brasília é única no mundo e sua história evidencia que o sonho de uma nova capital começa no ano de 1751 quando o Marquês de Pombal sugere ao Príncipe Regente de Portugal que a capital seja transferida de Salvador para o interior do país. Dois séculos se passaram até o sonho ser resgatado pelo governo do Presidente Juscelino Kubitschek que, com muito empenho e determinaçao, permitiu que o Brasil construísse a sua nova capital em apenas 3 anos e 10 meses.

A capital é hoje o 3º centro urbano do País e tem uma populaçao estimada em mais de 3 milhoes de habitantes.

“Brasília – da Utopia à Capital” já foi apresentada na Espanha, Argentina, Chile, Índia, França, Alemanha, Rússia, Reino Unido e Itália para um público estimado em mais de 350 mil visitantes.

Em Lisboa, no Museu dos Coches.

De 15 de setembro a 30 de outubro. De terça a domingo das 10:00 às 18:00.

Entrada Livre

