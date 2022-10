Portugal | Nova Rádio Brasil 200 revisita um novo Grito do Ipiranga

A Rádio Brasil 200 “vai bombar”, como muitos brasileiros dizem quando uma música ou ideia é muito boa. É assim que a nova rádio da estaçao pública RTP será recebida por portugueses e brasileiros. “Uma rádio digital que ao longo de 24h por dia nos vai permitir criar encontros e diálogos entre Brasil e Portugal e irá contar com o contributo das várias antenas do universo RTP”, explica o diretor de programas da Antena 1, Nuno Galopim.

Com o tema “Rádio Brasil 200 – Dois séculos a unir duas culturas”, o projeto tem uma programaçao pensada no que existe de afinidades entre os 2 países. Histórias, cançoes, livros, pessoas, fatos que integram o espaço da lusofonia.

Em português, a nossa língua comum, conteúdos com um passado revisitado, músicas e o presente em um novo Grito do Ipiranga – nome de um dos programas – dedicado a conversas com brasileiros que escolheram Portugal para viver e trabalhar nas mais variadas áreas. Nas palavras do diretor, a rádio está definida para durar 1 ano, mas “em funçao de se poder criar, ou nao, uma comunidade”, poderá durar mais tempo.

Caros ouvintes, a Rádio Brasil 200 está online a partir desta 2ª feira (dia 26). Vai ou nao vai bombar?

