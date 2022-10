Em parceria com loja de brinquedos, Estrela relança clássicos dos anos 70, 80 e 90

Uma verdadeira volta no tempo é o que propoem Ri Happy e Estrela com o relançamento de brinquedos icônicos dos anos 70, 80 e 90. Esse resgate nostálgico demandou planejamento e estudo do parque de produçao da Estrela – para viabilizar a fabricaçao, foi realizada uma análise dos moldes e maquinário originais. Veja abaixo a lista dos brinquedos icônicos que serao relançados com exclusividade Ri Happy, em ediçao limitada.

ROCKITA

FALCON TURBOCÓPTERO

SNIF SNIF

AQUAPLAY

BRINCANDO DE MOTORISTA

KIT FRIT

LALA E LULU

SEGURE SE PUDER

VERTIPLANO

VIRA VIRA HELICÓPTERO

