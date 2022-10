Nos EUA, McDonald’s lança McLanche Feliz para adultos – vem até com brinquedo ;)

Em parceria com a Cactus Plant Flea Market – marca de vestuário queridinha de nomes como Kanye West e Pharrell Williams – o McDonald’s anunciou, nesta 3ª feira, o lançamento de um McLanche Feliz para adultos. A caixinha vem com um Big Mac ou 10 McNuggets, batata frita e bebida. E, é claro, para completar a experiência, um brinquedo – uma versao especial do bonequinho do Grimace (Shake, no Brasil), do Hamburglar (Papa-Búrguer), da Birdie ou do Cactus Buddy, o mascote da Cactus Plant Flea Market. A ediçao limitada estará disponível em lojas dos EUA a partir de 03 de outubro. Com AdAge.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por McDonald’s (@mcdonalds)

publicidade publicidade