Web Summit | Lisboa de portas abertas para o mundo da tecnologia

Desde 3ª feira, dia do início da 7ª edição da Web Summit, em Lisboa, que a cidade recebe esta conferência anual considerada um dos maiores e mais importantes eventos tecnológicos do mundo. Na ediçao deste ano, a maioria dos participantes sao do Reino Unido, da Alemanha e do Brasil. O presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, destacou que a Ucrânia é o 6º país mais representado. Por sua vez, a Holanda e a Polônia superaram este ano a França nesta lista.

A 7ª edição da Web Summit conta com mais de 70.000 participantes, 2630 startups (um dado interessante é que 400 sao lideradas por mulheres!) e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores. O Brasil traz à capital portuguesa 60 startups e 20 empresas, “a maior participaçao de sempre“, avisam. Em maio de 2023 o Rio de Janeiro terá um evento regional da Web Summit.

Como nas outras ediçoes, a Web Summit está a decorrer na Altice Arena e nos pavilhoes da FIL, em Lisboa, entre 1 e 4 de novembro.

