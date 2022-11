Ah, ela se foi… Gal Costa, “um cristal que se quebrou”

Gal das capas dos discos que ainda moram na minha estante, dos ‘Doces Bárbaros ‘ – o 1º show que vi na minha vida com os 4 ali pertinho de mim, dos veroes na praia de Ipanema onde sua pegada reinava nas areias escaldantes. Gal de Salvador, Porto Seguro, Sao Paulo e Rio dos amores que ficam para sempre. Ah, ela se foi… cabelo, cabeluda, cabeleira, descabelada… cabelo é como pensamento.

Gal Costa hoje na capa do Público, jornal português. No final do texto, um pouco do poeta Arnaldo Antunes nas entrelinhas da minha saudade e admiraçao.

