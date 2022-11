Lula no exterior – próxima parada, Lisboa

Uma verdadeira maratona a agenda do presidente eleito, Lula da Silva, nessa sua parada em Lisboa, antes de voltar ao Brasil no sábado. Chega do Egito/COP27 amanhã, 6ª feira, tem uma reuniao com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, à tarde no Palácio de Belém e outra com o primeiro-ministro, Antônio Costa, no início da noite na Residência Oficial (foto).

No dia seguinte, sábado de manhã, mais encontros com representantes da comunidade brasileira foram sugeridos à assessoria de Lula. É possível e aguarda-se confirmaçao final – questao de segurança para evitar manifestaçoes contrárias ao presidente eleito por 60% dos brasileiros que compareceram às urnas em Portugal.

Esse é o 1º país que o presidente eleito escolheu para visitar. Um país da Uniao Europeia, com um passado histórico em comum. Hoje, os brasileiros fazem parte da maior comunidade de estrangeiros que vive em Portugal. Espera-se que no futuro próximo mais encontros e mais diálogos continuem a existir entre esses dois povos amigos.

