Doritos e ACME (lembra dela?) lançam o ‘Doritos Dinamita’ – veja isso ;-)

Lembra da ACME Corporation, empresa responsável pelas invençoes malucas nos desenhos do Papa-Léguas e do Coiote? Sua mais nova criaçao, em parceria com Doritos, é o ‘Doritos Dinamita’. ;-) Nesse vídeo, Weile E. Coyote apresenta a novidade, que traz o salgadinho em formato de tortilha enrolada e 2 novos sabores – Spicy Cheese e Chipotle Mayonnaise. O produto também já existe no México, nos EUA e no Canadá. A campanha é da AlmapBBDO.

