Globo vai revelar novo ‘on-air look’ – identidade visual trará novas cores

A TV Globo anuncia que amanhã, dia 1º, no intervalo da novela ‘Um Lugar ao Sol’, vai divulgar sua campanha de fim de ano. Logo após o Jornal Nacional, uma apresentaçao especial mostrará os bastidores das gravaçoes. “Abordando os reencontros, o filme reúne, em pequenos grupos, talentos do jornalismo, do esporte e do entretenimento. E traz uma novidade: a apresentaçao inédita do novo ‘on-air look’ do canal. O conjunto de conceitos e elementos gráficos vai trazer versatilidade para a nova identidade visual e, aqui, vai um spoiler: novas cores serao embarcadas“, avisa. | Na foto: Christiane Torloni, Cassia Kiss, Giovanna Antonelli, Deborah Secco. Globo/Fabio Rocha

publicidade publicidade