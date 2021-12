Descoberta da variante Omicron faz açoes do grupo Omnicom caírem

O Omnicom Group, um dos maiores grupos de comunicaçao do mundo, viu suas açoes na bolsa de Nova Iorque caírem no fim de semana – de USD 68,94 para USD 66,26. O site Mumbrella nota que a queda brusca coincide com a descoberta da mais nova variante da COVID-19, batizada de ‘Omicron’. O preço das açoes já está voltando a subir, “mas serve como um lembrete sobre a natureza inconstante da pandemia e seus efeitos em negócios de todo o mundo”, completa o site, lembrando que a cerveja Corona e a companhia aérea Delta Airlines também já tiveram suas marcas involuntariamente associadas à COVID.

publicidade publicidade