Voando para Portugal em tempos de pandemia – um relato

Cheguei bem. Aviao cheio, na tela filme do Woody Allen, Annie Hall, que assisti pela milionésima vez e os Pinguins Patinadores de sobremesa para rir um pouco. Comida meio intragável e aquele pao gelado no café madrugador antes de aterrissar. Frio, dia cinzento com chuva e a casa por arrumar me esperavam. Meu voo chegou logo cedo à Lisboa, passei o passaporte europeu na máquina, peguei a mala e pronto. Táxi! Apresentei apenas uma vez a minha digital portuguesa de vacinada com as 2 doses no check in no Rio e durante o vôo preenchi um papel entregue pelo comissário com endereço e o nome da pessoa de contato em caso de emergência.

Sensaçao de ter escapado por pouco ao ler dias depois a notícia de que, a partir de 1º de dezembro, todos os passageiros, de qualquer parte do mundo, só poderao entrar em Portugal com testes negativos COVID-19 de 72h ou aquele de 24h, mesmo tendo tomado as 2 doses da vacina e o reforço. O Governo agravou fortemente as sançoes para as companhias aéreas que deixem embarcar passageiros que nao apresentem teste, com uma multa de 20 mil euros por cada passageiro. O primeiro-ministro considerou mesmo que as empresas de transporte aéreo nao têm cumprido com a sua obrigaçao e se alguém, ao pisar em território nacional, apresentar suspeita de contaminaçao, 5 dias de quarentena e quem vai pagar as despesas do hotel é a companhia de aviaçao, avisou na sua declaraçao à TV, visivelmente irritado com o que está a acontecer.

Para completar, Portugal entrou de novo no chamado estado de calamidade até o dia 20 de março de 2022. Assustador? Também acho… Máscaras nas ruas voltaram e os cuidados redobrados nos espaços fechados sao obrigatórios. De 01 a 09 de janeiro próximo, mais gente em casa, sem escolas, e trabalho online para quem quiser – uma espécie de quarentena forçada, depois das inevitáveis confraternizaçoes familiares no Natal e as festas de Ano Novo.

Viajar é sempre bom, mas está ficando cada vez mais difícil. A humanidade corre um perigo extremo e o melhor lugar do mundo, por enquanto, continua a ser a nossa casa. Hoje, 1º de dezembro, o dia continua chuvoso. Lágrimas?

