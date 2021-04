É hoje – Portugal volta a comemorar o 25 de Abril com desfile na Av. da Liberdade

Os cravos vermelhos já chegaram para a grande festa popular do 25 de Abril. O 2º Dia da Liberdade em pandemia. As comemoraçoes do 47 aniversário da Revoluçao dos Cravos estarao limitadas mas será realizado o tradicional desfile pela Avenida da Liberdade que, no ano passado, teve de ser cancelado. Portugal encontra-se na 3ª e penúltima fase do desconfinamento e a Direçao Geral de Saúde (DGS) liberou o desfile, com algumas regras sanitárias a serem seguidas pela populaçao – máscaras e distanciamento continuam a ser obrigatórios. Na mais famosa Avenida de Lisboa vai se ouvir de novo cantar o “Grândola Vila Morena”, uma das músicas símbolo desse dia. Como disse um senhor entrevistado logo cedo, ontem, na TV – “Esse ano o 25 de Abril vai ser mais que verdadeiro. Estávamos todos fechados em nossas casinhas e saímos todos para o sol, para a liberdade“. Já ouço as vozes e os aplausos…

