Portugal – 9º melhor país no Índice Mundial da Liberdade de Imprensa 2021

Logo cedo, uma boa notícia dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF) – Portugal subiu uma posiçao em relaçao a 2020 e é o 9º país melhor classificado no Índice Mundial da Liberdade de Imprensa 2021, elaborado pela organizaçao. Entre os países lusófonos que constam no índice, o Brasil é o pior (111º lugar), tendo descido 4 posiçoes. No documento da RSF, 2 avisos bastantes preocupantes – houve uma “deteriorizaçao dramática” da liberdade de imprensa desde que a pandemia atingiu o planeta e 73% das naçoes do mundo têm sérios problemas com a liberdade de imprensa. (Com Lusa)

Na foto, alguns dos meus instrumentos de trabalho e a vontade única e necessária de dar a minha opiniao, sempre que possível… Coragem!

