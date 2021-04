Novo desconfinamento em Portugal e… bananas!

Nessa 2ª feira (19), Portugal entrou na sua 3ª fase do desconfinamento. Com exceçao de 6 concelhos (áreas administrativas) que nao avançam e 4 municípios que foram obrigados a voltar atrás. Os shoppings e as grandes lojas comerciais reabrem ao público. Cinemas e teatros com marcaçao prévia também e os restaurantes começam a receber os clientes na sua área interna até as 10 horas da noite. Os famosos cafés estao prontos para aqueles que nao passam sem dar um bom dia seguido de uma boa bica (café) direto da máquina. O tempo já está ensolarado e as esplanadas nas praças aqui em Lisboa, de frente para o Tejo, e nas praias da Grande Lisboa, já começam a sentir o movimento para um fino (chopp) ou um copo de vinho no final da tarde. Os colégios secundários e as universidades também abriram e os professores e funcionários escolares estao sendo todos vacinados, como grupos prioritários, em tempo recorde.

Há um certo alívio entre a populaçao que está enfrentando todos esses momentos de abre e fecha da pandemia com otimismo, ligados que estao nas notícias e nas etapas da vacinaçao. Os supermercados, que durante um bom tempo se transformaram no principal local de encontros entre os vizinhos, repoem os produtos nas prateleiras à espera dos novos antigos clientes da chamada terceira idade que já começam a aparecer, depois da 2ª dose da vacina. A vontade de agradar é tanta que chegam mesmo a mandar recados, como esse da banca de frutas do supermercado perto de casa, onde até as bananas soltas estao carentes. Pergunta se eu nao levei? O que o distanciamento social na pandemia é capaz de fazer com a gente? :-)

Atençao – usar máscara, álcool gel, nao aglomerar e manter o distanciamento continua a ser obrigatório.

