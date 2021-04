Sai ou nao sai? Portugal pede passagem para o ‘Passaporte Covid’

O aguardado ‘passaporte covid’ já está em discussao entre Portugal e outros 12 Estados-membros da Uniao Europeia, informou nesta 2ª feira (12) o Ministério do Turismo austríaco. “Foram elaboradas 7 prioridades para o turismo, que agora serao enviadas à Comissao Europeia (CE), ao Parlamento Europeu e à Presidência do Conselho da Uniao Europeia (UE)”, indica o comunicado enviado à agência EFE. Nesse passaporte especial deverá estar afastada a ideia de discriminaçao. Todos irao receber um tratamento igualitário. Aqueles que para viajar ainda nao estao vacinados, ou os que tiveram os testes de covid obrigatórios negativados e os que desenvolveram defesas contra o coronavírus por terem tido a doença.

Portugal, Alemanha, Áustria, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Espanha, França, Grécia, Itália, Malta e Portugal participam dessa iniciativa. Na opiniao dos Ministros do Turismo desses países, o documento comunitário “deverá ser implementado de forma simples e fácil de usar, com um código QR uniforme“. O novo documento, também chamado de passaporte verde, “é uma questao de sobrevivência para o turismo europeu (…) desde o check-in no aeroporto ou hotel, até a visita a um bar da aldeia ou a um evento desportivo, o passaporte verde poderá facilitar muitas coisas“, afirmou a Ministra do Turismo da Áustria.

Novas negociaçoes estao agendadas para o mês de maio e, se todos estiverem de acordo, o ‘passaporte covid’ deverá entrar em vigor “o mais tardar em junho” em todo o território da EU, para impulsionar o turismo no próximo verao. Além dessas resoluçoes, os ministros dos estados membros podem “também desenvolver outras soluçoes transfronteiriças com países terceiros“.

