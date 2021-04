Governo do Rio faz campanha pró-vacina com máscara de cabeça para baixo (!)

Saiu no perfil @qualmascara – anúncio de nova campanha da Secretaria de Estado de Saúde do RJ traz seu garoto-propaganda usando uma máscara KN95 de cabeça para baixo (!). Perceba que o clipe nasal, que serve para ajustar bem a máscara acima do nariz, está no queixo. Lembrando também que a máscara do tipo KN95 nao oferece a mesma proteçao do que a N95/PFF2 – saiba mais aqui. Para informaçoes confiáveis sobre o uso de máscaras, siga @qualmascara, @estoque_pff e acesse pffparatodos.com.

