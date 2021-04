Lisboa inova e oferece táxis até os postos de vacinaçao

39Tem notícias que chegam assim de repente e nos fazem acreditar que tudo vai dar certo nestes tempos de pandemia. Uma pausa, um respiro, uma boa ideia que imediatamente nos transporta para o lugar onde a grande maioria espera ser chamada para ter um pouco mais de tranquilidade – um posto de vacinaçao. Pensando nas pessoas com mais de 80 anos e com mais de 50 anos e dificuldades de mobilidade ou deslocamento, a Câmara Municipal de Lisboa (Prefeitura) está oferecendo viagens de táxis para aqueles que já foram chamados para tomar a vacina. Durante o mês de março foram realizadas 7500 viagens, com ida e volta aos postos de vacinaçao da cidade, custeadas pela própria Câmara de Lisboa. Para dar esse passeio em busca da tao necessária imunizaçao, é só ligar para 218 172 021. Fica o aviso…

