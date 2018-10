Eleiçoes no Brasil ao vivo – Globo e Globo Now com programaçao especial

Tudo pronto para assistir ao 2° turno das Eleiçoes Presidenciais no Brasil neste domingo, dia 28. Numa açao inédita, os portugueses e os brasileiros que aqui vivem poderao acompanhar este momento tao importante com uma emissao especial e simultânea nos 2 canais – Globo e Globo Now – a partir das 20:00 em Lisboa (17:00 em Brasília). Boletins informativos de ‘Boca de Urna’ com a contagem dos votos serao exibidos “em direto” (ao vivo), com as 1as projeçoes eleitorais. Durante a exibiçao dos filmes às 20:20 no ‘Cinema Especial’, na Globo, e na ‘Sessao Brasil’, na Globo Now, será emitido um bloco informativo, atualizando as informaçoes. Às 22:00, no ‘Fantástico’, os resultados e as 1as reaçoes do show da virada, digo, show da vida…

publicidade publicidade