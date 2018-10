Conversas sobre o 2º turno das #Eleiçoes2018 geraram 77 milhoes de tuites

As conversas no Twitter sobre o 2º turno das eleiçoes presidenciais alcançaram a marca de 77 milhoes de tuites globalmente entre os dias 08 e 26 de outubro. O resultado desse período representa um aumento de 95% em comparaçao ao volume total de tuites sobre as eleiçoes em 2014, incluindo as conversas no 1º e 2º turnos daquele ano. Durante o período, Jair Bolsonaro foi mais mencionado do que Fernando Haddad. O tema mais comentado foi ‘corrupçao’, seguido por segurança, educaçao, direitos civis, economia e saúde. Para mais detalhes, acesse o blog do Twitter Brasil.

