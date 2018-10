#Eleiçoes2018 | Segurança da polícia para votar em Lisboa no 2° turno

A 1ª página do semanário ‘Expresso’ de hoje, véspera do 2º turno, já mostra bem o clima que Portugal e os portugueses estao vivendo em relaçao às eleiçoes no Brasil. Nao faltam perguntas dos populares, análises, comentários e notícias na TV e na mídia em geral explicando ou tentando entender o que está acontecendo com a democracia brasileira. Hoje cedo, os principais canais abertos e a cabo do país começaram os telejornais deste sábado com matérias dos seus correspondentes e chamadas para a programaçao que irá acompanhar as eleiçoes do dia 28. Como um alerta para amanhã, a Polícia de Segurança Pública (PSP) vai garantir a segurança (no exterior) do edifício da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, local da assembleia de voto, entre as 8:00 e as 20:00. O pedido foi feito pelo cônsul brasileiro em Portugal, José Roberto Almeida Pinto. “Se há um ambiente de polarizaçao numa eleiçao é preferível que, por precauçao, e se for possível, se conte com uma presença mais contínua da PSP”, afirmou à LUSA. O diplomata acredita também que “os brasileiros saberao votar com espírito cívico, como sempre fizeram”.

Também na 5ª feira, cerca de 370 brasileiros residentes em Portugal pediram ao Governo português que garanta a segurança, relatando o clima de medo no 1º turno causado por alguns incidentes nada recomendáveis em alguns locais, solicitando também às autoridades e à embaixada brasileira que tomem as devidas providências para que nao ocorra qualquer situaçao de “apologia ao fascismo, tentativa de intimidaçao ou desrespeito à diversidade ideológica que se possam instaurar” na votaçao deste domingo.

Em Portugal estao aptos a votar cerca de 40 mil brasileiros – mais da metade (21.195) vota em Lisboa, segundo dados do consulado do Brasil na capital portuguesa.

