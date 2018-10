Instituto de Arte de Chicago libera + de 52 mil obras de arte para download gratuito

Com o recente redesign de seu website, o Art Institute of Chicago abriu ao público seu arquivo digital – agora, qualquer pessoa pode baixar, imprimir e fazer uso de 52.438 obras de arte, de forma gratuita. Entre elas, trabalhos de mestres como Van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec, Monet, Cézanne, Cassat, Renoir e Mondrian. As imagens estao registradas sob as licenças ‘No Rights Reserved’ ou ‘Creative Commons Zero’. Explore a coleçao aqui. Dica do DesignTAXI.

