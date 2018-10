Com 140 caracteres a mais, brasileiros demonstram mais gentileza no Twitter

Faz quase 1 ano que o Twitter alterou o limite de caracteres por tuite – de 140 para 280. De lá pra cá, a plataforma notou algumas curiosidades relacionadas aos tuites publicados no Brasil e no mundo. Comparando agosto de 2017, quando o limite ainda era de 140 caracteres, com agosto deste ano, já com espaço para 280, o Twitter descobriu que o brasileiro demonstrou mais gentileza. O uso de palavras como “obrigado(a)“, “por favor“, “desculpe” e “agradeço” aumentou aproximadamente 50%. Além disso, os brasileiros diminuíram o uso de algumas abreviaçoes. O uso de “flw“, por exemplo, caiu 25%, enquanto a gíria “falou“, que ele abrevia, aumentou 75%. “Brinks“, por sua vez, foi 8% menos tuitado, enquanto o equivalente “brincadeira” foi 87% mais usado. A mesma coisa aconteceu com “beijos“, que foi 27% mais tuitado, enquanto a abreviaçao “bjs” ficou estável. Globalmente, o número de tuites com um ponto de interrogaçao cresceu 30%. Além disso, na média, os tuites estao recebendo mais respostas, o que mostra que o Twitter está se tornando mais conversacional.

