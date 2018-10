Com bolinhas anti-stress, Havas Life cria açao para alertar sobre câncer de mama

Nos últimos dias do mês marcado pelo Outubro Rosa, a Havas Life promove uma açao para conscientizar sobre a importância da prevençao e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A agência criou a bolinha anti-stress “LoveYourMama”, imitando uma mama com pequenos nódulos. O objetivo é que o produto se torne um item de recordaçao, que alerte para a realizaçao do autoexame durante o ano todo. Além da participaçao de influenciadoras como a ilustradora Camila Rosa, a açao prevê a distribuiçao de mais de 500 unidades das bolinhas para clientes da agência, veículos de mídia, formadores de opiniao, jornalistas e colaboradores da Havas Life e da Z+, parceira na iniciativa com o público interno. A açao conta com apoio do Instituto Oncoguia, uma das principais entidades sobre o tema no Brasil.

