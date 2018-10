Drone em forma de dragao comemora lançamento de game – fala e cospe fogo

Para comemorar o lançamento do game ‘Spyro Reignited Trilogy‘, a Activision Publishing criou o 1º drone do protagonista Spyro, que fala e cospe fogo. O drone em forma de dragao está voando pelos EUA – decolou nessa 3ª feira em Stone Hill, perto de Nova Iorque, e vai explorar cidades e paisagens do país que têm semelhança com fases e temas da trilogia. Spyro robotizado também fala linhas icônicas do jogo. Clássico da cultura pop, a série de jogos Spyro foi lançada em 1998. ‘Spyro Reignited Trilogy‘ será lançado no dia 13 de novembro.

