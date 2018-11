Web Summit de novo em Lisboa – este ano e por mais 10 anos

Mais um ano de Web Summit, em Lisboa. Mais um ano da maior conferência de empreendimento e tecnologia da Europa que deverá permanecer na cidade por mais 10 anos (até 2028!), depois de um acordo assinado em outubro com o governo português. Sao esperados cerca de 70 mil visitantes nesta 3ª ediçao com um gasto médio diário de 220 euros, dos quais 120 euros em alojamento e 50 euros em alimentaçao e divertimentos. Espera-se que esta seja “a maior e melhor” ediçao de todas, informou a organizaçao à Lusa.

Para começar bem as atividades, o ‘esquenta’ começa nesse final de semana com a iniciativa Surf Summit, na Ericeira, na qual empreendedores, investidores e oradores se juntam para 2 dias de atividades ao ar livre. Nos dias em que decorre o evento e após o horário das conferências, voltam as açoes de convívio noturnas Night Summit, no LX Factory, e as festas de final de dia Sunset Summit, no Pavilhao Portugal.

Quanto aos oradores convidados, destacam-se personalidades como o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, a atriz Maisie Williams, o presidente executivo do eBay, Devin Wenig, o presidente executivo da Nestlé, Mark Schneider, o designer de moda Alexander Wang, o presidente da Microsoft Corporation, Brad Smith, e até Ronaldinho Gaúcho, ele mesmo… Do grupo de oradores portugueses fazem parte o secretário-geral das Naçoes Unidas, António Guterres, o comissário europeu Carlos Moedas, o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A ediçao deste ano realiza-se entre os dias 5 e 8 de novembro, no Altice Arena e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Naçoes. | Foto de capa: Instagram da Câmara de Lisboa

