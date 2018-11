Menino estaciona bike no mesmo lugar todo dia – ganha adesivo de exclusividade da vaga ;-)

Todos os dias, já há cerca de 1 ano, o filho de Christie Dietz estaciona sua pequena bicicleta no mesmo lugar – encostada contra um poste em uma das calçadas de Wiesbaden, na Alemanha. Um dia desses, ao pegar sua bike para voltar para casa, o garoto teve uma surpresa – no poste de sempre, agora havia um adesivo com a foto da bicicletinha e as palavras ‘P only‘, indicando que apenas o veículo do menino poderia ser estacionado ali. ;-) Nao se sabe quem colou o adesivo de exclusividade da vaga, mas a mãe do menino pretende agradecer o responsável colando uma nota de agradecimento no mesmo poste. :-) Via GoodToKnow.

My son has parked his bike by this lamppost just about every day for the last year. This morning, this sticker had appeared. Absolutely made our day. People can be so brilliant. Thank you, whoever did it 😊 pic.twitter.com/rYC8jCTD5L

— Christie Dietz (@asausagehastwo) 24 de setembro de 2018