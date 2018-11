El Ojo | Os Grand Prix brasileiros no El Ojo de Iberoamérica 2018 – veja aqui

Terminou hoje a ediçao 2018 do El Ojo de Iberoamérica, o principal festival da indústria publicitária e das comunicaçoes da Ibero-América. Das 25 categorias do festival, o Brasil levou o prêmio principal, o Gran Ojo, em 7 – Gráfica, Vía Pública, Digital & Social, Media, PR, Creative Data e Produçao Digital – além do El Ojo Ideia Local, que premiou a melhor ideia de cada país participante. Confira abaixo a lista de todos os vencedores de Grand Prix (Gran Ojo), com destaque para os brasileiros.



FILM

Who, da Ponce para FOX Premium – Argentina

GRÁFICA

Tagwords, da Africa para Budweiser – Brasil



RADIO

Sem Gran Ojo

VÍA PÚBLICA

Tagwords, da Africa para Budweiser – Brasil



DIGITAL & SOCIAL

Hidden Flag, da LOLA MullenLowe para campanha de conscientizaçao sobre a aceitaçao da comunidade LGTBQ de FELGTB / Eldiario.Es. – Espanha

Detector de Corrupaçao, da Grey Brasil para Detector de Corrupçao de Reclame Aqui – Brasil



MEDIA

Tagwords, da Africa para Budweiser – Brasil



DIRETO

Mi Línea, da Mullen Lowe SSP3 para Programa Vive Digital de Ministerio De Tecnología Y Comunicaciones De Colombia – Colômbia

EXPERIÊNCIA DE MARCA & ATIVAÇAO

Scary Clown Night, da LOLA MullenLowe para Burger King – Espanha

PR

Essa Coca é Fanta, da DAVID para a Coca-Cola – Brasil



DESIGN

Prescribed to Death, da Energy BBDO para National Safety Council de National Safety Council – EUA

SUSTENTÁVEL

Nature Represented, da Maruri Grey para Nature Represented de Sambito – Equador

SPORTS

Super Promo Noblex, da DAVID Buenos Aires para Newsan – Argentina

CONTEÚDO

Scary Clown Night, da LOLA MullenLowe para Burger King – Espanha

CAMPANHAS INTEGRADAS

Scary Clown Night, da LOLA MullenLowe para Burger King – Espanha

TERCER OJO

Sem Gran Ojo

INOVAÇAO

Kingo, de Ogilvy Colombia para Kingo de Kingo – Colômbia

CREATIVE DATA

The Canceller, de Grey Brasil para The Canceller de Reclame Aqui – Brasil



EFICÁCIA

Google Home of the Whopper, da DAVID Miami para Burger King – EUA

MELHOR IDEIA LATINA PARA O MUNDO

Hidden Flag, da LOLA MullenLowe para campanha de conscientizaçao sobre a aceitaçao da comunidade LGTBQ de FELGTB / Eldiario.Es. – Espanha

PRODUÇAO AUDIOVISUAL

Hope, da Blur Films & Sra. Rushmore para Cruz Vermelha – Espanha

PRODUÇAO DE ÁUDIO & SOM

Sem Gran Ojo

PRODUÇAO GRÁFICA

Corresponsales de guerra en el cáncer de mama, da Cheil Worldwide Spain para campaha de conscientizaçao contra o câncer de mama, da Samsung Espanha – Espanha

PRODUÇAO DIGITAL

The Voice of Art, de Ogilvy Brasil para IBM Cloud de IBM Brasil – Brasil



EL OJO IDEIA LOCAL

Brasil – Tagwords, da Africa para Budweiser



DESEMPENHO IBERO-AMÉRICA

Melhor Agência: LOLA MullenLowe, Espanha

Melhor Diretor Criativo: Pancho Cassis, CCO da LOLA MullenLowe

Melhor Produtora: Primo, Argentina

Melhor Anunciante: Burger King

Melhor rede: MullenLowe

