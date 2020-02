Em comercial para o Super Bowl, Google ajuda idoso a “nao esquecer” – assista aqui

“Como nao esquecer”. Essa é a busca que um viúvo faz no Google para que as memórias de sua esposa, Loretta, nao se percam no tempo. Com a ajuda do assistente do Google, o idoso revê fotos da esposa, relembra momentos importantes de suas vidas e pede que o Google lembre de tudo que ele diz. “Lembre-se de que eu sou o homem mais sortudo do mundo”, finaliza o homem. O comercial, que será exibido no próximo Super Bowl, no domingo, dia 02, foi inspirado na historia do avô de um funcionário do Google – ele também empresta sua voz ao anúncio. “Aos 85, para uma audiência de milhoes, ele fará sua estreia na TV. Nao poderíamos estar mais felizes por ele”, diz Lorraine Twohill, diretora de marketing do Google, no blog da empresa.

