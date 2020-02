Barbie com vitiligo, Ken de cabelos longos – inclusao e diversidade em pauta

Foi-se o tempo em que a Barbie era uma só – alta, magra, branca e loira. Desde o lançamento da linha ‘Fashionistas’, a Mattel já lançou Barbies com 9 diferentes tipos de corpo, 35 tons de pele e 94 estilos de cabelo. Para este ano, entre as adiçoes à coleçao estao uma Barbie com vitiligo, uma careca, mais uma com prótese de perna e Ken de cabelos compridos. No ano passado, entre os bonecos mais vendidos dessa linha estavam uma Barbie negra com curvas e cabelo afro e uma de cadeira de rodas. Ao todo já sao 176 as Barbies e Kens ‘fashionistas’ – veja mais aqui. Via DesignTAXI.

