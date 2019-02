Inclusao | Barbie ganha novas versoes com cadeira de rodas e prótese de perna

Em mais um esforço para refletir a diversidade do mundo real, a Mattel está lançando 3 modelos de Barbie em sua linha ‘Fashionista’ – uma usuária de cadeira de rodas, uma com uma prótese de perna e outra com cabelo rastafári. Segundo a fabricante, a intençao é “mostrar uma visao multidimensional da beleza e da moda.” Em 1997 a Mattel já havia lançado a versao cadeirante de Becky, amiga da Barbie, mas a boneca deixou de ser fabricada porque esse universo cor de rosa nao estava preparado para uma portadora de deficiência física – a cadeira de rodas de Becky nao passava pelas portas nem entrava no elevador da casa da Barbie. Agora, 22 anos depois, a ‘DreamHouse’ ganhará uma rampa que poderá ser comprada separadamente. Com DesignTAXI.

Leia também:

Barbie abraça a diversidade – nova linha tem bonecas com 8 cores de pele diferentes

Barbie ganha peso e curvas – Mattel anuncia o lançamento de 3 novos modelos

publicidade publicidade