Ricardo Boechat dublou âncora de telejornal em ‘Zootopia’ – quem lembra?

Com a trágica notícia da morte de Ricardo Boechat, nessa 2ª feira, em um acidente de helicóptero na Rodovia Anhanguera, muitos usuários do Twitter lembraram que o jornalista também fez uma participaçao no cinema. Na versao brasileira do filme ‘Zootopia’, lançado em 2016, Boechat empresta sua voz para Onçardo Boi Chá, onça-pintada que é âncora do ZooNews. Em 2015, na Comic Con Experience, o jornalista comentou seu breve papel na animaçao – “Quando eu recebi a proposta da Disney, fiquei muito surpreso. Eu aceitei porque convivo com a Disney desde o princípio. E eu, com 6 filhos, nao paro de ter contato com ela. Sou capaz de cantar a música de ‘Frozen’ de trás pra frente”, declarou. “Eu nunca fiz algo nessa área, mas fiquei mais confortável por ser algo parecido com o que eu faço. Eu me preparei até demais, fiz gargarejo com gengibre, e no final durou apenas 15 segundos a minha participaçao”, brincou Boechat. Confira o vídeo no 3º tuite abaixo. Com informaçoes do UOL.

Em 2015, tivemos a honra de receber o grande jornalista Ricardo Boechat na CCXP. Como sempre, sua presença encantou a todos ao falar de seu papel como Onçardo Boi Chá, um personagem exclusivo do filme “Zootopia”. Vai fazer muita falta. Descanse em paz. pic.twitter.com/dt8ELRXTet — CCXP (@CCXPoficial) 11 de fevereiro de 2019

CURIOSIDADES: Ricardo Boechat dublou um personagem em Zootopia chamado Onçardo Boi Chá, uma oncinha âncora de jornal que só tem na versão brasileira do filme. pic.twitter.com/ag4OU6axuP — herick🔥 (@herickks) 11 de fevereiro de 2019

E como esquecer o âncora Boi Chá de Zootopia, na voz do Boechat. pic.twitter.com/NkZJmk9kJ7 — Edinaldo Oliveira (@edinaldo_olive) 11 de fevereiro de 2019

Ricardo Boechat também já atuou como dublador em Zootopia. Em cada país do mundo um Âncora do Jornalismo era o homenageado na animação, no Brasil ele foi o escolhido e deu vida ao “Onçardo Boi Chá”.#RipBoechat 😔 pic.twitter.com/Z3eefewx30 — Leandro (@leandro_vidal) 11 de fevereiro de 2019

Morreu hoje em um acidente de helicóptero um dos maiores e mais queridos jornalistas do Brasil, Ricardo Boechat. No audiovisual, além de jornalista, Boechat foi o dublador do personagem Boi Chá, no filme Zootopia. Boechat vai fazer falta, descanse em paz <3 😢 pic.twitter.com/yUPArQXdUJ — Cinefilosofei (@Cinefilosofei) 11 de fevereiro de 2019

