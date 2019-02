Homenagem em forma de desenho – as charges para Boechat

Digno de todas as homenagens que se multiplicam na internet, na TV, no rádio e na mídia impressa, Ricardo Boechat serviu de inspiraçao também para os traços de chargistas como Dalcio (1ª charge logo abaixo). O jornalista, morto em um acidente de helicóptero nessa 2ª feira, está sendo velado desde as 22:00 no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Sao Paulo. O velório é aberto ao público e deve se estender até as 14:00 de hoje. Em seguida, o corpo será cremado em uma cerimônia privada com a família.

boechat charge de DALCIO pic.twitter.com/iQPYvGGco0 — Ricky Goodwin (@rickyshake) 11 de fevereiro de 2019

Na #charge do Notícias do Dia desta terça-feira, @ManhaesHQ homenageia o jornalista Ricardo Boechat, que morreu em um acidente envolvendo um helicóptero e um caminhão nesta segunda-feira, em São Paulo. #NDOnline pic.twitter.com/ZhqRlhyTni — Notícias do Dia (@ND_Online) 12 de fevereiro de 2019

