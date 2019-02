Novo curta da Pixar fala sobre machismo no ambiente de trabalho – assista aqui

Escrito e dirigido por Kristen Lester, ‘Purl’ conta a história de um novelo de lã que consegue emprego numa empresa chamada ‘B.R.O. Capital’ – onde todos os funcionários sao homens. A personagem tem dificuldades para se adaptar no ambiente machista da corporaçao, e acaba mudando sua forma de agir para ser aceita pelos colegas de trabalho. A mensagem final, no entanto, é positiva. Kristen diz que a história é baseada na sua experiência na área da animaçao – “No meu 1º emprego, eu era a única mulher no escritório, e por isso, para fazer o que eu amava, de certa forma me tornei um dos caras. E entao eu vim para a Pixar, e comecei a trabalhar em equipes com mulheres pela 1ª vez, e isso me fez perceber quanto do meu aspecto feminino eu escondi e deixei para trás”, veja abaixo. A dica é do DesignTAXI.

