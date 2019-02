Ctrl+C Ctrl+V | Marca chinesa faz cópia descarada de campanha publicitária

Essa campanha é muito provavelmente o melhor exemplar de “cópia-na-cara-dura” que vc já viu até hoje. Feita para uma marca chinesa de máquinas de lavar chamada Little Swan, é praticamente idêntica à campanha de rebranding do Hong Kong Ballet, criada em 2018 pela Design Army, de Washington, EUA. Para Pum Lefebure, co-fundadora e CCO da agência, “(…) tudo bem vc se inspirar. Mas nao está tudo bem copiar e entao cobrar o seu cliente pelo trabalho criativo que vc na verdade nao fez.” Segundo a Adweek, ela acredita que a economia de compartilhamento das mídias sociais criou confusao sobre propriedade intelectual e sobre a ética de fazer algo com base no trabalho criativo de outras pessoas – e espera que o incidente sirva de liçao para jovens designers e publicitários. “Eu nao sei se esse tipo de educaçao está sendo comunicada para a futura geraçao”, diz ela – “Espero que alguém diga a eles que isso nao está certo.”

Original

Cópia



Original



Cópia



Original





Cópia



