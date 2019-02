McDonald’s define DPZ&T como sua única agência de publicidade no país

O McDonald’s anuncia que a DPZ&T passa a ser a sua única agência de publicidade no Brasil. A partir de março, a agência também assume a conta de digital da empresa, que estava sob responsabilidade da DM9. Dentro da DPZ&T, o McDonald’s também contará com os serviços da VivaSix, unidade de performance da agência. Segundo Joao Branco, CMO do McDonald’s no Brasil, “(…) essa decisão foi pensada para integrar a comunicaçao da empresa em uma única agência que acompanhe toda a jornada do nosso consumidor.“

