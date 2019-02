Sai da frente | Jovem bêbado é 1º a levar multa conduzindo uma patinete elétrica

Com chuva ou com sol, as bikes e as patinetes elétricas (aqui chamadas de trotinetes elétricas) estao espalhadas em pontos estratégicos de Lisboa. De fácil acesso, já conquistaram os turistas e os jovens, em especial, que enfrentam a qualquer hora o trânsito, os espaços abertos, as ruas estreitas e as ciclovias com a mesma postura altiva e a coragem dos antigos cavaleiros andantes, subindo e descendo as colinas. Muitos, em busca de seus moinhos de vento… Mas nem tudo é paisagem e, no último domingo, às 8:15 da manhã, alguém acabou caindo do cavalo, digo, trotinete, e entrou para a história da cidade como o 1º a receber uma multa desse gênero. Foi o que aconteceu com um condutor de 18 anos interceptado pelos agentes da PSP (polícia!). Depois de ter sido submetido a um teste de despistagem de álcool, acusou uma taxa de 1,08 gramas de álcool por litro de sangue. Por conduzir bêbado, recebeu uma multa de 250 euros. De acordo com declaraçao da PSP à Lusa, “esta é a 1ª vez que é aplicada uma multa desse gênero a uma trotinete de aluguel”, e deixou um alerta “para que quem anda nestas trotinetes tenha cuidado”.

