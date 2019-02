Campanha Young Lions 2019 em Portugal apresenta as ‘mães leoas’

Depois da ‘mulher do cliente’, a personagem que ainda assusta muitos publicitários na hora de aprovar as suas campanhas, agora surgiu mais uma – a ‘mãe leoa’ do profissional de criaçao, aqui chamados de ‘criativos’. Sempre a postos e bastante bem informadas, elas invadem a agência para dar uma força e palpitar sobre o trabalho de seus filhos. Mas tudo por uma boa causa – a participaçao de seus mais queridos no Young Lions nacional que irá escolher quem serao os felizardos que irao representar Portugal na final no Cannes Lions 2019. Com o tema “Ser o orgulho da mamã é fácil. Difícil é ganhar o Young Lions”, a campanha da Fullsix avisa que as inscriçoes vao até o dia 6 de março. Boa sorte a todos!

