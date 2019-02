Dia dos Namorados – Coraçao gigante será inaugurado hoje em Paris

Hoje é Dia de Sao Valentim – o Dia dos Namorados – em muitos países do hemisfério norte. Para celebrar o 14 de fevereiro, Paris inaugura um coraçao gigante da sempre surpreendente artista portuguesa Joana Vasconcelos, que nasceu em Paris. “A minha relaçao com Paris é bastante íntima, pessoal e, ao mesmo tempo, profissional. Eu nasci aqui há 47 anos e estou a colocar aqui o Coraçao de Paris, na Porta de Clignancourt, onde eu nasci e onde o meu coraçao começou a bater”, disse a artista portuguesa à Lusa. O coraçao da Joana acende e apaga os seus 3.800 azulejos vermelhos pintados à mao, no ritmo dos batimentos cardíacos. A inauguraçao oficial também está no Twitter da Maire de Paris (prefeita), Anne Hidalgo, convidando os parisienses para um baile popular neste dia de Sao Valentin.

