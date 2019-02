Lee Clow se aposenta, escreve carta de amor para a publicidade

Um dos maiores ícones da publicidade mundial, Lee Clow – mente criativa por trás de campanhas como ‘Think Different‘, da Apple, e ‘Impossible is Nothing‘, da Adidas – anunciou que está se aposentando. Atualmente chairman da TBWA/Media Arts Lab e diretor da Media Arts da TBWA/Worldwide, Clow ainda será consultor da agência, agora no papel de chairman emérito. Como despedida, Lee, que tem 75 anos, escreveu uma “carta de amor para a publicidade“, divulgada justamente nessa 5ª feira, 14 de fevereiro, Dia dos Namorados no Hemisfério Norte. Abaixo vc confere a carta na íntegra, seguida da traduçao. Via Ad Age.

De: Lee, com amor.

Jay Chiat gostava de enviar cartões de Dia dos Namorados para a agência. Eu nunca mandei um. Mas achei que seria uma ótima forma de encerrar a celebraçao dos 50 anos da Chiat/Day e minha jornada com a empresa. No aniversário de Jay em outubro, em uma festa comemorando os 50 da Chiat/Day, eu disse a todos que estava me aposentando oficialmente. Os anos que passei fazendo essa coisa chamada publicidade foram divertidos, desafiadores, recompensadores, enlouquecedores, algumas vezes dolorosos, mas principalmente felizes. E eu nao trocaria um dia desses por nada diferente. Vir ‘trabalhar’ todos os dias com as pessoas mais inteligentes, livres e apaixonadas da indústria; todos nós com o objetivo de criar mensagens a serem colocadas no mundo lá fora que serao notadas, mensagens sobre as quais as pessoas falarao e até se tornarao famosas. Elas fazem pessoas rirem, ou chorarem, ou pensarem. Descobrirem algo novo, verem o mundo de forma diferente, quem sabe até comprarem algo? Ser Artistas da Mídia. E lembrar as pessoas. As engraçadas. As loucas. As inteligentes. As nao inteligentes. Os parceiros. Os clientes. Os mentores. Como nos desafiamos uns aos outros. Inspiramos uns aos outros. Nos tornando melhores. Entao essa é uma carta de amor para a ‘publicidade’. Esse negócio maluco que me deu tudo. Amizade, orgulho, realizaçao e amor. E a todas as pessoas que eu conheci nos últimos 50 anos, e a cada um de vocês que continuará, Feliz Dia dos Namorados.

Com amor, Lee“