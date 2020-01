Adland ‘ressuscitou’ – maior e mais antigo arquivo online de comerciais está de volta

Em setembro do ano passado, o Adland, um dos sites mais tradicionais do mercado publicitário, saiu do ar. E por uma arbitrariedade – a Bridgestone, através de seus advogados, exigiu que o site removesse do ar um comercial da marca produzido em 2003. Ato contínuo – o servidor do Adland deu um prazo de 24 horas para que o domínio fosse retirado de sua rede; relembre o caso aqui. Quatro meses depois, e com a parte legal aparentemente resolvida, o site, fundado em 1996, está de volta. “O Adland ressuscitou. Caramba, nós fazemos isso com celebridades que já morreram e slogans, pq nao com o Adland?”. Foi assim que sua fundadora, a sueca Åsk Wäppling, anunciou o retorno. No post, ‘Dabitch’, como também é conhecida, fala da importância de manter um arquivo de comerciais para preservar a história da publicidade, que afinal faz parte da nossa cultura – e nao só os trabalhos vencedores de prêmios, porque muita coisa nao chega em Cannes nem ganha um Clio, um Effie ou um Andy. Além de notícias do mercado, o Adland reúne quase 100 mil comerciais (!) – entre eles, 47 anos de comerciais do Super Bowl. O Blue Bus, irmao brasileiro 1 ano mais velho, que também conhece as dificuldades de manter um site no ar por tanto tempo, deseja ao Adland vida longa e próspera. A indústria publicitária agradece. :)))

