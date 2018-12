Esqueceram de Mim | Aos 38, Macaulay Culkin revive um clássico para o Google

Com a ajuda do assistente do Google, a vida de Kevin McCallister – o protagonista de ‘Esqueceram de Mim’ (Home Alone) – seria muito mais fácil. É o que mostra esse comercial do Google em clima natalino, revivendo um clássico do cinema – agora com Macaulay Culkin aos 38 anos. A propósito, o Google Trends aponta que, todos os anos, as buscas pelo filme aumentam consideravelmente nessa época do ano – em dezembro do ano passado, cresceram 1900% (!). Via Fast Company.

