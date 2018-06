Fair Lions | Iniciativa quer tornar a categoria Criaçao do Young Lions Brazil mais justa

Os idealizadores do Fair Lions, Gabriela Guerra e Leandro Bordoni, acreditam que mudar o processo seletivo do Young Lions Brazil é uma medida urgente – segundo eles, o processo “segue regras ultrapassadas e limita as chances de quem nao trabalha em uma grande agência. Os vencedores acabam sendo, em sua maioria, sempre os mesmos: homens brancos das principais agências do Brasil. Em 2018, por exemplo, dos 50 classificados para o shortlist, apenas 5 eram mulheres. Os 8 escolhidos para representar o país em Cannes sao homens, quase todos brancos.” A organizaçao do Young Lions Brazil afirma que o resultado da competiçao reflete a realidade das agências, mas o Fair Lions recusa essa justificativa e entende que a competiçao acaba contribuindo com a falta de diversidade e representatividade no mercado. Por isso, criaram um site onde explicam todas as propostas e fizeram também um abaixo-assinado direcionado à organizaçao do Festival de Criatividade de Cannes. Eles acreditam que o Festival é a única instituiçao capaz de exigir uma seleçao mais justa, atrativa, competitiva de verdade e que faça o Young Lions no Brasil voltar a ter relevância.

