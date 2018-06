O Brasil no 1º dia do #CannesLions – shortlists

Confira abaixo os trabalhos brasileiros finalistas nesse 1º dia de Cannes, em 5 categorias – Radio & Audio, Print & Publishing, Outdoor, Mobile e Design, sempre na ordem peça, agência, anunciante. Ao que tudo indica, em 2018 a safra de Leoes brasileiros será menor – até agora, o número de finalistas é menor do que no ano passado em todas as categorias anunciadas.

Shortlist de RADIO & AUDIO – 1 finalista

– Every Breath, Master, 91 Rock

Shortlist de PRINT & PUBLISHING – 38 finalistas

– Boyfriend, Y&R, Freddo

– Car, Y&R, Freddo

– Monterey Africa, Budweiser

– Slide – Budweiser – Africa

– O, AlmapBBDO, Havaianas

– Y, AlmapBBDO, Havaianas

– J, AlmapBBDO, Havaianas

– Mizuno Waveknit String Ads, Moma, Mizuno

– Do it yourself Monet, Artplan, Etna

– Do it yourself Renoir, Artplan, Etna

– Possibilities, Africa, Hasbro

– Religion, Grey, Sekron Security Systems

– White Supremacists, Grey, Sekron Security Systems

– Pollution, Grey, Sekron Security Systems

– 7 Passengers/ Waterfalls, Ampfy, Pajero (Mitsubishi)

– Castle, AlmapBBDO, Touareg (Volkswagen)

– Capri x Noronha, Propeg, Ministério do Turismo

– Sao Miguel x Coventry, Propeg, Ministério do Turismo

– Chapada Diamantina x Blue Mountains, Propeg, Ministério do Turismo

– Jeny Bezos, Ogilvy, Forbes

– Lara Page, Ogilvy, Forbes

– Ellen Musk, Ogilvy, Forbes

– Tech Girls – Dumb Inventions – Double Bike, Isobar, Samsung

– Tech Girls – Dumb Inventions – Hat, Isobar Samsung

– Tech Girls – Dumb Inventions – Chicken, Isobar, Samsung

– Anatomy Lesson 01, Z+, Hyundai

– Anatomy Lesson 02, Z+, Hyundai

– Anatomy Lesson 03, Z+, Hyundai

– Panda Bear, Y&R, Greenpeace

– Anteater, Y&R, Greenpeace

– Orangutan, Y&R, Greenpeace

– 3 Kids, Y&R, Plan International

– Grandfather, Y&R, Plan International

– Red Carpet, Africa, Disque Denúncia

– The Curious Cat Book, AlmapBBDO, Whiskas

– Unnoticed, Y&R, LG

– Speech, FCB, Estadao

– Tagwords, Africa, Budweiser

Shortlist de OUTDOOR – 27 finalistas

– Tagwords, Africa, Budweiser

– Boyfriend, Y&R, Freddo

– Orangutan, Y&R, Greenpeace

– Anteater, Y&R, Greenpeace

– Panda Bear, Y&R, Greenpeace

– Color Palette #1, Ampfy, Mitsubishi

– Color Palette #2, Ampfy, Mitsubishi

– Color Palette #3, Ampfy, Mitsubishi

– Soccer, Y&R, Shutterstock

– Running, Y&R, Shutterstock

– Lara Page, Ogilvy, Forbes

– Ellen Musk, Ogilvy, Forbes

– Jenny Besos, Ogilvy, Forbes

– Civil War, Y&R, Cepia

– Astronauts, Y&R, Cepia

– Berlin Wall, Y&R, Cepia

– The Route (ou Emergency Route), Y&R, JCDecaux

– Volvo Live Reviews, Grey, Volvo

– Instagram Menu, DM9, McDonald’s

– Being Visible to Invisibles, nova/sb, Prefeitura de S.Paulo

– Flower of Live, Ogilvy, Hermes Pardini

– The Voice of Art, Ogilvy, IBM

– Drive-thruck, DPZ&T, McDonald’s

– The Route (ou Emergency Route), Y&R, JCDecaux

– Nissan’s Follow the Ball, Lew’Lara/TBWA, Nissan

– Instagram Menu, DM9, McDonald’s

– Nissan’s Follow the Ball, Lew’Lara/TBWA, Nissan

Shortlist de MOBILE – 1 finalista

– Detector de Corrupçao, Grey, Reclame Aqui

Shorlist de DESIGN – 11 finalistas

– Next, R/GA, Bradesco

– Inequality Balls, Africa, ESPNW

– Inequality Balls, Africa, ESPNW

– 100 Things To Do in Brazil Before You Die, FCB, Estadao

– Hermeto Made of Music, Africa, Budweiser

– Next, R/GA, Bradesco

– Endless Stories, AlmapBBDO, Getty Images

– Next, R/GA, Bradesco

– Endless Stories, AlmapBBDO, Getty Images

– Hermeto Made of Music, Africa, Budweiser

– This Coke is a Fanta, DAVID, Coca-Cola

