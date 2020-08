Faleceu o ator Gésio Amadeu, vítima da COVID – SBT envia nota de pesar

Segue abaixo, na íntegra, a nota de pesar enviada pelo SBT por ocasiao do falecimento do ator Gésio Amadeu, mais uma vítima da COVID-19:

O SBT lamenta profundamente o falecimento do ator Gésio Amadeu, de 73 anos. Ele estava internado desde o final de junho no Hospital Sancta Maggiore, e hoje (05) teve falência múltipla dos órgaos, em decorrência da Covid-19.Gésio faz parte dos grandes atores revelados pelo teatro, emprestando posteriomente seu talento à teledramaturgia nacional, tendo interpretado personagens que permeiam a memória afetiva do público, em diversas emissoras de TV. No SBT, sua primeira participaçao foi no seriado Joana (84-85), onde deu vida a um dos jornalistas da revista que era pano de fundo da série. Logo, ingressou na segunda fase da novela Meus Filhos Minha Vida (84-85), tendo feito ainda na emissora as novelas Cortina de Vidro (89-90), Sangue do Meu Sangue (95-96), Os Ossos do Barão (97), Amor e Ódio (2001-2002) e Seus Olhos (2004). Mas foi como o simpático e amoroso Chef Chico, na primeira versao de Chiquititas (1997-2001), que Gésio conquistou o coraçao do público infantil. Chico era uma figura amável e sempre disposta a ajudar, que reunia as meninas do Orfanato Raio de Luz ao redor de sua cozinha para aplicar ensinamentos, sempre com uma dose extra de amabilidade e respeito. Gésio deixa 4 filhos e uma legiao de fãs que acompanharam seu trabalho em mais de 50 anos nos palcos e nas telas.“