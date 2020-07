Quem nunca? No Instagram, @brasileirasnaosecalam contra vírus da discriminaçao

O vírus da discriminaçao e da xenofobia sempre atacou as brasileiras no exterior. Uma das razoes? Por ainda hoje terem a sua fama de bonitas, fáceis e gostosas, construída por anos e anos de matérias e anúncios vendendo fotos e imagens de mulheres brasileiras nas campanhas internacionais sobre as ‘belezas do Brasil’. O apelo sexual sempre esteve presente e da maneira mais vulgar possível. Existem outros motivos, mas esses só Freud explica…

Aqui em Portugal, por incrível que pareça, no séc. XXI, brasileira ainda é sinônimo de prostituta. Coitadas das trabalhadoras da chamada ‘vida fácil’, que de fácil nao tem nada e também merecem respeito. Difícil mesmo é ter de enfrentar o assédio nas ruas, no trabalho e nos comentários – as ‘bocas’ que se costuma ouvir, como se diz em Lisboa. O “volta pra tua terra” é um exemplo típico de assédio moral no ambiente de trabalho. Nao sao só os homens, algumas mulheres também mandam bocas. Essas por incompetência e inveja.

Mas que nao se enganem com a sabedoria e a intuiçao feminina. No tempo certo há que reagir e denunciar. Um desses exemplos chegou hoje. É o @brasileirasnaosecalam, que está no Instagram com mini relatos (em português e em inglês, sim, também há relatos de outros países) de “histórias de mulheres que foram vítimas de qualquer tipo de assédio ou discriminaçao por serem brasileiras ao redor do mundo (…)“, avisam. Leiam, divulguem e mandem suas ‘bocas’.

