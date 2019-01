Falha faz Netflix anunciar série de Marie Kondo com imagem de homem armado

Teria Marie Kondo – a rainha da organizaçao – adotado métodos mais drásticos para colocar a casa de seus clientes em ordem? É o que alguns fãs da série ‘Tidying Up’ (Ordem na Casa) se perguntaram ao ver, no catálogo da Netflix, a imagem de um homem segurando um fuzil – no lugar onde deveria aparecer a imagem promocional da série (veja abaixo). Ao que tudo indica, a 2ª temporada será intensa, brinca o DesignTAXI. ;-)

Either there’s a @netflix glitch or @MarieKondo’s methods have escalated. pic.twitter.com/yzfR1bbC69

— William Hanson (@williamhanson) 20 de janeiro de 2019