Simpsons perto do fim? Fusao da Disney com a Fox ameaça continuidade da série

Quem faz o alerta é o Notícias da TV – conta que, por causa da iminente fusao da Disney e da Fox, a série ‘Os Simpsons’ pode estar com os dias contados. Um dos programas mais duradouros da TV norte-americana, atualmente na 30ª temporada, o desenho nao deve passar da 32ª, mantendo-se no ar até 2021. Segundo o site, atualmente a Fox perde dinheiro com a série, que custa caro e nao recupera o investimento com publicidade. O prejuízo é recompensado com a venda de DVDs e direitos de reprise pelo estúdio 20th Century Fox – que produz a animaçao. Quando, no entanto, a Disney oficializar a aquisiçao de parte do conglomerado de Rupert Murdoch – o que inclui o 20th Century Fox, mas nao a rede de TV –, a Fox nao deve mais “jogar dinheiro fora sem nenhum retorno”, aposta a publicaçao. Hoje, cada um dos 6 dubladores principais do desenho recebe USD 300 mil (cerca de R$ 1,1 milhao) por episódio (!). Leia na íntegra aqui.

