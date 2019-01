Airbnb procura interessados em passar período sabático em vilarejo no sul da Itália

O Airbnb vai levar 4 pessoas para o vilarejo de Grottole, no sul da Itália, por onde ficarao por 3 meses como “cidadaos temporários”. O programa, batizado de ‘Italian Sabbatical’, vai pagar todas as despesas de viagem, além de 900 euros mensais. Segundo a empresa, a ideia surgiu porque Grottole – declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO – corre o risco de desaparecer. O centro histórico do lugarejo tem apenas 300 habitantes e mais de 600 habitaçoes desocupadas. A intençao do programa é ajudar a comunidade local a revitalizar a cidade. Os escolhidos ajudarao nessa tarefa trabalhando como voluntários para uma ONG chamada ‘Wonder Grottole’. Interessados têm até o dia 17 de fevereiro para se inscrever – os finalistas serao anunciados no dia 29 de março. Antes que vc se anime, no entanto, saiba que moradores do Brasil nao entram na disputa. Podem concorrer maiores de 18 anos residentes nos seguintes países – EUA, México, Argentina (exceto província de Mendoza), Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Holanda, Austrália, Índia e Japao. Via DesignTAXI.

